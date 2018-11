Simona Ventura e Gerò di nuovo insieme con la figlia Caterina: «E' un lieto fine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono detti addio dopo un lungo fidanzamento e tantoquantoavevano messo in conto che i paparazzi li avrebbero seguiti assiduamente. La coppia ha annunciato la fine della relazione attraverso un video condiviso sui social , in cui si sono giurati affetto eterno e stima reciproca. Ora però, nonostante la separazione, la conduttrice e l’imprenditore vengono di nuovo fotografati insieme: “Immaginavo che i paparazzi ci avrebbero fotografati insieme e – ha spiegato la conduttrice - per evitare chiacchiere e speculazioni, io e Gerò abbiamo raccontato la verità sui social: ci siamo lasciati! Ma il bene tra noi è infinito. Con il rispetto di chi ha condiviso un pezzo di vita insieme, andremo avanti con il sorriso. Questa è la sola e unica verità”.La Ventura e Carraro sono stati sorpresi da “Chi”, in edicola domani, mentre passeggiano per Milano assieme alla figlia adottiva Caterina. La crisi fra i due sarebbe nata prima dell’estate, ma solo ora avrebbero preso la decisione di dirsi definitivamente (come coppia) addio: “Insieme, Gerò e io abbiamo condiviso qualcosa di importante – ha fatto sapere Simona a “Chi, in edicola domani 14 novembre - non solo il nostro amore, ma anche la crescita di Caterina. Ed è giusto che sia finita così: esistono le fiabe a lieto fine, o no? Ecco, la nostra è una favola che non deve assumere toni di tristezza. Il nostro è un lieto fine”.