Simona Izzo che nostalgia. A 12 anni dal matrimonio tra la nipote Myriam Catania e Luca Argentero rispunta sul profilo social dell'attrice una foto dell'ex coppia nel giorno delle nozze. Un post del 2010 che ha suscitato la reazione dei follower.

Simona Izzo e la foto della discordia tra l'ex coppia Luca Argentero e Myriam Catania: la reazione indignata del web

Non si sa bene cosa abbia spinto Simona Izzo a rispolverare dal cassetto dei ricordi un'immagine legata a un capitolo ormai chiuso della vita dei due attori. Eppure ieri la moglie di Ricky Tognazzi ha deciso di ricodividere lo scatto che ritrae Argentero e Catania in chiesa con tanto di abito bianco e sacerdote al loro fianco.

Un'immagine emozionante se non fosse che la coppia nel 2016 divorziò e da allora ciasuno degli ex coniugi si è rifatto una nuova vita con partner e figli al seguito. Proprio il pensiero che la foto potesse essere vista dalle rispettive nuove famiglie ha scatenato una pioggia di commenti indignati del web, che hanno giudicato la scelta della Izzo inopportuna, fuori luogo e indelicata.

«Tempi che furono. Non capisco il senso di questa foto» ha commentato un utente. «Di pessimo gusto. Tra l’altro, hanno famiglie e figli», «Fuori luogo» hanno scritto altri. E ancora: «Scusa Simona, non ha senso questa foto, è una mancanza di rispetto ai partner attuali della coppia che furono. Anche perché hanno sofferto entrambi della separazione» si legge in altro commento. Tra i pochi messaggi fuori dal coro quello di un'utente che ha scritto: «Il senso di questa foto è che per fortuna anche se un matrimonio finisce c'è sempre il rispetto per quello che è stato e si ha sempre la speranza di trovare un nuovo amore (come poi è successo)». Per il momento non è arrivato un commento né da Simona Izzo né dai diretti interessati, ma chissà.

Dopo la loro separazione, Luca Argentero ha sposato nel 2021 Cristina Marino, conosciuta nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi. Nel 2020 è nata la loro bambina, Nina Speranza. Myriam, invece, dal 2016 fa coppia fissa con il pubblicitario francese Quentin Kammermann e nel 2017 è diventata mamma di Jacques.

