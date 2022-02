Silvio Berlusconi smentisce tutto: «Matrimonio con Marta Fascina? Non serve»

I rumors sul matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina smentiti in serata. A farlo sapere è stato proprio il Cavaliere. Dopo la smentita di Francesco Totti sulla possibile rottura con Ilary Blasi, ecco anche quella di Berlusconi.

«Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità». Lo dichiara il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, smentendo le voci su un imminente matrimonio con Marta Fascina.

«Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante - continua il Cavaliere - assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari».

