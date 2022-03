«Silvio Berlusconi papà per la sesta volta (a 86 anni)?»: Marta Fascina sarebbe incinta. Bomba su Arcore

Sulle non-nozze di Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono da poco spenti i riflettori ma ora si accendono i fari su un gossip. Il leader di Forza Italia potrebbe diventare di nuovo papà all’età di 85 anni (prossimo agli 86) per la sesta volta.

A lanciare la bomba ci ha pensato Roberto Alessi direttore di Novella 2000 che del gossip ne ha fatto il suo mestiere. Sulla sua rubrica settimanale sul portale Mow il giornalista scrive: «Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 86 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione».

Silvio Berlusconi papà per la sesta volta?

Così la moglie, non-moglie, di Berlusconi potrebbe essere incinta. Lei che ha dovuto accettare di celebrare un matrimonio non legale ma che non ha rinunciato alla sua giornata con tanto di abito bianco firmato Antonio Riva ora potrebbe avere un figlio dall'ex premier.

Nessuna conferma

Al momento nessuna conferma nè smentita. Ma se così fosse per Silvio sarebbe il sesto figlio. Da Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, il Cav ha avuto Marina e Pier Silvio, poi con Veronica Lario (matrimonio durato dal 1990 al 2014) sono arrivati Barbara, Eleonora e Luigi.

Non solo papà ma anche super nonno, Berlusconi ha già ben 12 nipoti: due avuti da Marina, tre da Pier Silvio, quattro da Barbara, due da Eleonora e poi il piccolo Emanuele Silvio, l’erede che Luigi ha avuto dalla moglie Federica Fumagalli nell’autunno 2021.

La storia tra Marta e il Cavaliere

Per Marta Fascina invece questa sarebbe la prima volta da mamma. La deputata 32enne non si è mai sposata nè ha mai avuti figli. La sua vita è cambiata dopo l'incontro con Silvio Berlusconi. La coppia è unita (sempre di più) dal 2020, la passione per la politica li ha fatti incontrare e l'amore li ha fatti continuare a camminare insieme.

Il matrimonio che non è piaciuto a tutti

Poi qualche giorno fa (il 19 marzo - Festa del papà appunto e qui gatta ci cova) il rito simbolico è arrivato a suggellare il sentimento tra Silvio e Marta. Una cerimonia privata con pochissimi invitati alla quale la ex di Silvio (Francesca Pascale) non ha reagito benissimo e sui social ha manifestato ripetutamente il suo disappunto con frecciatine neanche troppo velate.

E ora se l'indiscrezione venisse confermata chissà che posterebbe la Pascale.

