​Silvia Toffanin intervista Paolo Bonolis a Verissimo, i fan notano "due intrusi": «Non è possibile». Oggi pomeriggio è in onda il meglio di Verissimo, con tutte le storie che hanno appassionato i telespettatori nel corso degli ultimi mesi. Tra le interviste in replica, quella a Paolo Bonolis e alla moglie Silvia Bruganelli, che su Twitter continua a riscuotere grande successo.

Prima dell'intervista, la consueta sigla con i volti noti che cantano Imagine. Ma i fan notano due "new entry" nella sigla, si tratta di Gaia, vincitrice di Amici e di Nyv. Il loro contributo nel brano dedicato alla lotta contro il coronavirus fa impazzire i fan. Su Twitter piovono commenti. «Ci sono anche Gaia e Nyv, stupende». E ancora: «Non è possibile, Gaia e Nyv in mezzo a tanti personaggi famosi. Bravissime».

