Silvia Provvedi mamma, le prime foto Nicole: «I figli sono un dono di Dio»

Silvia Provvedi è diventata mamma della sua prima figlia Nicole, nata dalla sua relazione col fidanzato Giorgio De Stefano, soprannominato Malefix, tratto in arresto due giorni dopo il grande evento durante una retata anti 'ndrangheta.

LEGGI ANCHE: Pietro Taricone morto 10 anni fa. Salvo Veneziano: «Rancore per Kasia Smutniak, spero tu mi abbia perdonato»

L’ex di Fabrizio Corona, che dopo un breve silenzio è tornata sui social, è stata sorpresa da “DiPiù” con la piccola in braccio, il compagno e l’inseparabile sorella gemella giulia al suo fianco, tutti dotati di mascherina, mentre lascia l‘ospedale dove ha partorito.

Dopo l’arresto del fidanzato Silvia è appunto tornata sui social per dare il suo punto della situazione: “Non parlerò più di questa triste vicenda – ha scritto su Instagram - che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio”.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA