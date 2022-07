Il fidanzato di Silvia Provvedi condannato a 12 anni di carcere: la sua risposta sui social

Nuova batosta per Silvia Provvedi. Il fidanzato e padre di sua figlia Nicole, Giorgio De Stefano, arrestato due anni è stato condannato a 12 anni e 9 mesi di carcere. L’accusa aveva chiesto per De Stefano 20 anni di reclusione, ma alla fine ne dovrà scontare 12 e 9 mesi. E Silvia Provvedi non ha voluto commentare direttamente la sentenza, ma nelle storie su Instagram del duo Le Donatella ha solo pubblicato uno scatto di lei con la figlia avuta da De Stefano, con un messaggio accompagnato da un cuore rosso, «Il tuo sorriso. La mia vittoria».

La piccola Nicole nata con il padre in carcere

Il 41enne è stato arrestato a giugno 2020, ed è finito in carcere. La piccola Nicole è venuta alla luce un mese dopo il suo arresto, ed è cresciuta in questi prima anni di vita insieme alla mamma e alla zia, Giulia Provvedi, che sui social condividono le immagini della piccola. «Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza», aveva scritto Silvia Provvedi su Instagram nel giorno del parto nell'ultima foto che è stata pubblicata sul suo profilo.