Silvia Provvedi dopo l'addio a Corona: fuga col fidanzato C'è anche la Rodriguez

Sembrava il solito addio a favore di stampa, ma la storia fra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona stavolta pare proprio essere finita.Lui ha dato le sue ragioni in un’intervista (era una storia ormai finita), mentre lei ormai si accompagna al suo nuovo amore, l’ex corteggiatore di "Uomini e donne”La coppia è stata fotografata da “Spy” durante una divertente vacanza in barca a Formentera assieme agli ex gieffini Andrea Damante, Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio moser. Dopo le ferie estive Silvia è pronta a entrare al Grande Fratello assieme alla sorella Giulia.