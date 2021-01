Signorini fa il verso a Maria Teresa Ruta in diretta al Grande Fratello Vip «Ha perso la brocca», social furiosi. Gaffe del conduttore che nel raccontare la crisi che in settimana ha avuto la Ruta, ha mostrato poca empatia, e addirittura prima di lanciare la clip riassuntiva, l'ha imitata, in maniera grottesca secondo il giudizio di molti utenti sui social.

Durante la diretta di lunedì 18 gennaio del Grande Fratello Vip, si è parlato inevitabilmente della crisi di Maria Teresa Ruta che ha colpito molto tutti. Nel lanciare la clip, però il conduttore ha usato uno stile goliardico giudicato poco adatto al momento da molti su twitter.

«Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata con i suoi compagni. Guardiamola perché ne vale davvero la pena». Al termine del video Signorini fa il verso alla Ruta e imitandola goffamente ha iniziato a urlare: «Basta! Lo dico anch’io: basta!». Una scenetta che ha mandato su tutte le furie il pubblico dei social che non ha apprezzato. (foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy​)

Alfonso Signorini, pessimo.

Imita la crisi di Mariateresa Ruta e poi la compatisce. Che tristezza, chiedesse scusa. #GFvip #gfivip — Greta Meo (@greta_meo) January 18, 2021

se qualcuno aveva ancora dei dubbi sull'ipocrisia di Signorini... La Ruta scoppia a piangere disperata e lui continua come se nulla fosse. Patetico, che pena. #GFVip — Marcello8181 (@marcello8181) December 31, 2020

