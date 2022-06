Sharon Stone, il dolore segreto: «Ho perso 9 figli con aborti spontanei». La rivelazione su Instagram

Sharon Stone ha perso nove figli a causa di aborti spontanei. Lo ha rivelato lei stessa commentando un post su Instagram del magazine People.

Il post era in riferimento ad un articolo sulla ballerina Peta Murgatroyd, di 'Dancing with the Stars', nel quale si parlava della sua esperienza traumatica di un aborto spontaneo mentre il marito Maks Chmerkovskiy si trovava in Ucraina. Commentando il post la Sharon ha detto dei suoi nove aborti e ha sottolineato che si fa in modo che le donne che hanno perso un bambino si sentano come un qualcosa che devono sopportare da sole con un senso di fallimento. L'attrice ha anche denunciato la mancanza di cure offerte alle donne che vanno incontro a questa esperienza.

«Chiunque va incontro a quel tipo di perdita - ha detto - ha bisogno di compassione, empatia e cura». «La salute e il benessere femminile sono stati lasciati all'ideologia maschile - ha aggiunto - che nel migliore dei casi è diventata trascurata, ignorante nei fatti e violentemente oppressiva».

Nel 2017 la Stone ha rivelato di avere una condizione genetica che le impedisce di portare avanti una gravidanza. Ora ha tre figli adottivi, Roan, Laird e Quinn

