Shakira contro Clara (la nuova fidanzata di Piqué): su TikTok è scontro dei meme

Shakira con il suo nuovo brano intitolato Music Sessions #53 ha raccontato del periodo (non proprio roseo) che sta vivendo: la separazione burroscosa da Piqué, la scelta di trasferirsi a Miami con i suoi bambini e la presenza (ormai) costante della nuova fidanzata di l'ex calciatore, Clara Chia. Su TikTok ma anche sulle altre piattaforme social, Shakira resta la regina indiscussa e proprio per questo i suoi fan hanno creato dei video meme che hanno come protagonista lei, i capelli e... Clara Chia.

Il meme su Tik Tok

Il meme che sta spopolando su TikTok ha la struttura di un "video make over" e cioè un filmato che mostra il prima e il dopo: la trasformazione avviene grazie a un prodotto specifico. Sul video meme quindi, compare in primis Clara Chia con i capelli sfibrati o in disordine (i fan di Shakira hanno scelto appositamente le foto), poi si vede uno scatolone di shampoo e infine compare il "dopo", il risultato dato dall'uso del prodotto: Shakira con la sua chioma lucente.

Il dissing social

Dopo la pubblicazione della canzone anche Piqué ha risposto per le rime all'ex compagna: prima mostrando il Casio poi presentandosi in uno studio televisivo a bordo di una Twingo, due oggetti nominati da Shakira nel brano.