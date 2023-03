Shakira, il gossip si infiamma: «Dopo Piquè, ecco il nuovo fidanzato»

Shakira è pronta a voltare pagina. Non solo «non piange e fattura», come recita nella revenge song «BZRP Music Sessions #53», indirizzata al suo ex Gerard Piqué, ma ora è pronta ad accogliere nella sua vita un nuovo amore. L'identità della nuova fiamma della popstar colombiana è ancora avvolta dal mistero, ma il gossip di tutto il mondo è al lavoro per scoprire chi abbia fatto perdere la testa alla cantante.

Galeotta fu Miami

Mentre Piqué e Clara Chia Marti sono sempre più vicini alle nozze, i tabloid spagnoli parlano di una Shakira innamorata che ha conosciuto l'uomo misterioso a Miami quattro mesi fa, il che spiegherebbe, secondo il Daily Mail, anche la decisione della cantante di anticipare il trasferimento negli Stati Uniti, senza attendere la fine dell’anno scolastico dei figli, come inizialmente dichiarato. La partenza potrebbe avvenire già ad aprile, ma un nuovo evento potrebbe far slittare il suo trasloco. Proprio recentemente, la madre di Shakira, Nidia Ripoll, è stata ricoverata a Barcellona a causa di un coagulo di sangue nella gamba e difficilmente la donna abbandonerà la madre per seguire un amore che può attendere.

Lite furiosa con l'ex suocera

Che tra Shakira e l'ex suocera, Montserrat Bernabeu, non sia mai corso buon sangue, ormai, è un dato di fatto. Ma negli ultimi giorni la stampa spagnola ha sfornato altri rumors sul loro rapporto complicato. Sembrerebbe, infatti, che la madre dell'ex Barcellona abbia agevolato la relazione clandestina del figlio con la 20enne Clara Chia Marti, che Shakira paragona a una Twingo e a un Casio. La donna avrebbe messo a loro disposizione una casa di famiglia per facilitare i loro incontri. E, secondo fonti vicine alla coppia, una volta che Shakira ha appreso la notizia, la cantante abbia litigato in modo molto acceso con l'ex suocera e quest’ultima avrebbe sferrato un pugno in faccia alla cantante, davanti a Gerard Piqué e ai suoi figli. Un episodio che spiegherebbe tutto il risentimento di Shakira nei confronti della donna, tanto da arrivare a citarla nella revenge song dedicata al figlio. L'ex coppia, dunque, ha voltato pagina, ma il gossip spagnolo non sembra voler mollare i due ex compagni.