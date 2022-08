«Shakira e Nadal hanno avuto una relazione segreta», il gossip sconvolge i fan

Shakira e Piqué, dopo la separazione, continuano a far parlare del loro rapporto. E la Spagna, in quest'estate di rotture, sta vivendo l'effetto Ilary Blasi-Francesco Totti. La fine della storia d'amore tra la cantante colombiana e il difensore del Barcellona riempie, giorno dopo giorno, le pagine del gossip iberico e l'ultima indiscrezione riaffiora dal passato sconvolgendo i fan e mettendo in crisi un'altra coppia dello show business: «Shakira e Nadal avrebbe avuto una relazione segreta».

​

Lo scoop

La rottura tra Shakira e Piqué sta appassionando gli spagnoli e così gli esperti di gossip stanno facendo riaffiorare anche scoop rimasti a lungo segreti. Ad América Noticias Noon, infatti, il paparazzo spagnolo Jordi Martin ha rivelato che la popstar sudamericana e il tennista Rafa Nadal avrebbero avuto una relazione clandestina. A quanto pare nel 2009, quando la Shakira ha scelto il tennista spagnolo come protagonista del suo videoclip, Gipsy.

Nel filmato l'intesa tra i due è palpabile e si lasciano andare a sguardi complici, risate e pure un bacio finale. Tutto ovviamente per esigenze di copione e dinamiche di set, ma già allora qualcuno ipotizzò la possibile relazione tra i due.

Per molti non si trattò solo di finzione e, adesso, che Shakira è sotto i riflettori per la separazione dall'ex compagno Gerard Piqué, pare che arrivino le conferme di quelle che allora restarono solo delle ipotesi.

Guai per Rafa Nadal?

Mentre Shakira sta cercando un accordo con Piqué per una dolorosa separazione che vede coinvolti anche i due figli della coppia, Milan e Sasha, il tennista è in attesa del suo primo figlio e per lui adesso potrebbero iniziare guai molto seri, se la notizia fosse confermata.

Secondo il paparazzo, infatti, i due avrebbero avuto «un'intensa storia d'amore».

All'epoca la cantante non conosceva ancora Gerard Piqué mentre Nadal risultava già legato all'attuale moglie Mery Perellò conosciuta sui banchi di scuola nel 2005 e sposata poi nel 2019, che adesso è in attesa del loro primo figlio.

Fidanzati in segreto?

«All'epoca tutti parlavano di una liaison tra Shakira e Alejandro Sanz, ma in realtà i due sono sempre stati amici e lei frequentava Nadal», ha aggiunto il paparazzo.

Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito l'indiscrezione.

In questo periodo Shakira è alle prese con la difficile separazione da Piqué mentre Nadal è diviso tra gli Us Open e la complicata gravidanza della moglie, che a ottobre darà alla luce il suo primogenito.

Un macigno che sicuramente si farà sentire sulla relazione di Nadal con sua moglie Mery. Riusciranno i due a superare questa notizia uscendone indenni? O si aprirà un altro capitolo di quest'estate piena di rotture e separazioni? Il mondo del gossip attende gli sviluppi di una vicenda riaffiorata all'improvviso dal passato.