Sfera Ebbasta-Taylor Mega toccatine hot pubbliche dopo le spese in boutique

Si era parlato della fine della relazione fra, ma sembra che la storia fra i due proceda invece a gonfie vele. Il rapper re della trap, come ama definirsi, si è infatti fidanzato , come riportato da Leggo.it , con la sexy social modella Taylor Mega, accreditata come ex fidanzata di Flavio Briatore nel post Elisabetta Gregoraci. Secondo le cronache gossip i due si erano lasciati, ma stando alle immagini piccanti pubblicate da “Spy” la love story sarebbe tutt’altro che conclusa.La coppia è stata fotografata nella centralissima via Montenapoleone dove Taylor ha fatto acquisti accompagnata dal fidanzato trapper nelle boutique di lusso della zona. Usciti da un negozio, a compere fatte, Taylor ha fermato Sfera, pseudonimo di Gionata Boschetti, e l’ha intrattenuto con una “” pubblica, che sembra non dispiacere al rapper che sorride soddisfatto…