Sfera Ebbasta giudice trapper innamorato: eccolo con la sexy fidanzata, la modella Angelina

Un nuovo amore per Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti. Il trapper e giudice della nuova edizione di XFactor al fianco di Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, si è presentato a un evento pubblico a Milano assieme alla sua fidanzata.

Il talent di punta di casa Sky con la nuova formazione non brilla per gli ascolti e sulla rete i giudici sono abbastanza contestati. Poco male per Sfera Ebbasta che, alla sua prima esperienza televisiva, si consola assieme alla nuova compagna.

“Diva e donna” infatti l’ha sorpreso durante un evento a Milano a fianco di Angelica, di professione modella. La ragazza vive a Ibiza e si frequenterebbe col trapper dalla scorsa estate. Sfera non ha lesinato moneti romantici con Angelina, regalando anche dei baci (e gestacci) a favore di paparazzo

