Serena Enardu confessa: «Il no di Pago al matrimonio? L'ho presa male, me la paga»

Pago frena l'entusiasmo di Serena Enardu e dice no alle nozze, almeno per ora. L'ex tronista dopo la travagliata storia d'amore vissuta recentemente con il cantante ha dichiarato che non vede l'ora di sposarlo, dopo tanti dubbi e problemi, ma questa volta sembra essere proprio Pago che pone un freno agli entusiasmi e spiega di voler prendersi il giusto tempo.

La coppia, dopo la rottura a seguito di Temtation Island si è ritrovata nella casa del Grande Fratello Vip. La riconciliazione non è stata e non sarà facile, ma questa volta Serena, colei che aveva preso la decisione di separarsi, pare essere molto convinta.

Non ha però preso bene il freno di Pago, come dice lei stessa nelle sue Instagram stories. Una delle followers le chiede come ha reagito e lei risponde: «No, non me n’è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito», ha detto ironica e accanto a lei Pago conferma, sempre in modo ironico: «“No, neanche un po'» e ha aggiunto lei: «Un casino, un casino». Un'altra fan le ha chiesto poi come abbia reagito all'intervista del suo compagno e Serena ribadisce: «Me la paga».

Ultimo aggiornamento: 14:44

