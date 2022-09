Totti e Ilary, la partita finisce in tribunale: nessun accordo sulla separazione

Nulla da fare per Totti e Ilary: la loro partita più amara finirà in tribunale. Niente separazione consensuale, la coppia finisce in tribunale.

Totti e Ilary, la separazione finisce in tribunale

Totti e Ilary non hanno trovato l'accordo per la fine del loro matrimonio con la showgirl che ha respinto ogni proposta di mediazione. Da quel momento anche l'ex capitano ha alzato i toni che hanno raggiunto il picco massimo con l'intervista rilasciata al Corriere della Sera dove non ha risparmiato colpi alla sua ex moglie. Un'uscita che ha messo forse ancora più in difficoltà le trattative e il rapporto tra i due che, ad oggi, è ai minimi termini. Allo stesso modo anche il confronto tra i legali si è interrotto e ora si attende solo che una delle due parti faccia la prima mossa.

Gli ultimi giorni

Un gelo che i due nascondono ognuno a modo loro. Totti ha potuto approfittare del compleanno per staccare un momento da quella che si annuncia come una lunga battaglia legale. Lo ha fatto al fianco dei figli, ma anche della sua nuova compagna Noemi Bocchi. Ilary invece prosegue ha mostrarsi serena sui social, pubblicando scatti ogni giorno. Non risparmiando però qualche frecciatina come l'immagine di fronte al negozio di Rolex, proprio quegli orologi di cui Totti reclama la restituzione.