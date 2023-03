Manila Nazzaro al GfVip: «Ho avuto un brutto male al seno, Milena Miconi mi è stata molto vicina»

Manila Nazzaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip è la sorpresa per Milena Miconi. La showgirl durante la puntata di giovedì 9 marzo è stata super coccolata dalla sua amica di una vita che ha avuto per lei delle parole molto dolci, svelando anche qualcosa di molto intimo.

Gf Vip, il dramma di Manila Nazzaro «Ho avuto un brutto male al seno, Milena mi è stata molto vicina»

«Sei bellissima - esordisce Manila - ci manchi tantissimo. Sei riuscita a clonarmi qui dentro, non era facile». La Miconi infatti nella casa del Grande fratello Vip è quella che si occupa di far da mangiare e di tenere tutto pulito. Le due sono amiche da anni.

«Non sono qui a dirti smettila di pulire e cucinare - prosegue Manila - perché la tua generosità passa anche attraverso questo. Tu ti prendi cura di tutti, hai portato la vita vera e tante persone si sono riconosciute in te. Sappiamo che amica sei, so cosa hai fatto per me prima di entrare nella casa, eri tu con me. Sei stata bravissima a non indossare maglioni, a distribuire la tua generosità in maniera equa. Non voglio sentirti dire che sei inadeguata, sei unica. Le cose uniche stonano nella massa, ma non siamo fatti per tutti».

Quel “so cosa hai fatto per me”, non sfugge a Sigonorini che le chiede di saperne di più: «Qui dentro hai portato la vita vera. Ho avuto un problema al seno molto grave, adesso sto bene ma ho dovuto operarmi. Milly stava entrando in casa, aveva da lavorare ma non mi ha mollato un attimo in clinica. Milena è così, è un dono prezioso».