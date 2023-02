Chiara Ferragni con il seno in vista, questa volta non è un disegno

A Sanremo il seno in vista era solo disegnato. A Parigi, durante la fashion week, Chiara Ferragni abbatte il tabù e si presenta senza veli alla sfilata di Dior. L'influencer ha pubblicato le foto dell'outfit sfoggiato nella capitale francese, scatenando i commenti dei follower. E gli haters sono tornati all'attacco.

La reazione dei social

Come sempre, quando si parla di Chiara Ferragni, i social si scatenano. «Io esco di casa con canotta, maglione, cappotto, sciarpa e guanti, febbre a 39», dice un utente commentando ironicamente la maglietta leggera indossata dall'influencer in pieno inverno. «Peccato perché saresti stata veramente molto bella ed elegante, ma ormai sono tutti abituati a vederti così», ha scritto un altro utente, criticando la scelta dell'imprenditrice di mostrarsi così svestita. «Vorrei capire perché ti comporti così... solo perchè così parlano tutti di te. Non hai ancora capito che dai un esempio sbagliato alle ragazze», incalza un altro. «Hai stancato».

«Ormai le tette delle Ferragni le conosciamo meglio noi che Fedez», ha ironizzato qualcuno. E ancora: «Questo urlare a tutti i costi "io sono una donna consapevole della mia femminilità", ma oltre ad aver stancato la mortifica questa femminilità, sempre più arida di eleganza... Ma infondo più che di stile parliamo di marketing e fatturato».