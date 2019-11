Selvaggia Roma choc: «Ho una pancia come quella dei bambini africani». E il web la massacra

Selvaggia Roma fa una battuta indelicata e non sfugge al web. «Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco....Io sto facendo quella fine». Queste sono state le parole choc di Selvaggia Roma, influencer, ex concorrente di Temptation Island, mentre sponsorizzava delle pastiglie drenanti ai suoi followers sulla sua pagina Instagram.

La battuta della Roma, che afferma di dover iniziare a prendere subito il prodotto che stava sponsorizzando perché aveva una pancia molto gonfia, non sono piaciute alla rete che l'ha subito attaccata. Il confronto tra lei e un bambino africano, sofferente e denutrito con lo stomaco gonfio, è stata certo una battuta infelice, priva di tatto e di buon senso, a maggior ragione perché l'influencer non sembra certo avere problemi di peso

“Una battuta davvero infelice! Per farsi perdonare il compenso che le danno per pubblicizzare questi articoli dovrebbe mandarlo proprio a quei bambini con ‘la panza’”, si legge, “Ma veramente fa questa? Mettetevi un po' di sale in zucca invece che ste cose dimagranti che vi stanno facendo snellire il cervello”, “Vergogna!”, “Ma quanto sei stupida”, “Degrado”, hanno aggiunto altri internauti, “Io gliela farei fare veramente quella fine e salverei quelle povere persone che hanno bisogno”, “Che schifo di persona”. Questi sono solo alcuni dei commenti alla sua battuta indelicata. Anche se alcuni commenti, è giusto dirlo, sono anche loro sembrati più che eccessivi.

Selvaggia però non sembra essersi resa conto della gravità delle sue parole e in altre stories continua a ridere e a fare battute sulla sua presunta pancia gonfia.

Ultimo aggiornamento: 15:22

