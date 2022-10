Selvaggia Lucarelli, tassista aggredisce il papà: ecco cosa è successo

Selvaggia Lucarelli ha denunciato sui social un episodio spiacevole che ha coinvolto il papà 88enne. La giornalista con una Instagram stories ha raccontato il fatto usando parole molto dure: l'anziano padre è stato aggredito verbalmente da un tassista a Milano. Ma per quale motivo?

Cosa è successo

Selvaggia Lucarelli, nero su bianco ha raccontato cosa è successo: «Oggi a Milano un tassista va a prendere mio padre. 88 anni, quasi sordo, fuori dalla RSA. Per un fraintendimento sulla chiamata lui fa il mio nome e ah è il padre di Selvaggia Lucarelli? E giù a inveire contro di me. Mio padre in imbarazzo e dispiaciuto. Che schifo», chiosa la giornalista mostrando il suo disappunto per la vicenda accaduta al papà.

Non è la prima volta che Selvaggia attacca duramente i tassisti. Pochi giorni fa aveva ricondiviso sulle storie un episodio spiacevole che aveva coinvolto Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni.