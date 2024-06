Selvaggia Lucarelli, Serena Mazzini rompe il silenzio dopo le accuse di bullismo e omofobia su telegram: «Fatti gravi decontestualizzati»

Serena Mazzini, meglio conosciuta come Serena Doe - social media strategist e content editor - dopo esser stata travolta dalle polemiche, ha risposto alle accuse di aver creato un gruppo Telegram per fare «dossieraggio» verso altri personaggi del mondo dello spettacolo. L'attivista Valeria Fonte insieme a Carlotta Vagnoli e al Fotografo Flavio Pagano sono stati coloro che l'hanno accusata. La collaboratrice di Selvaggia Lucarelli, dopo un giorno di silenzio ha dato la sua versione su quanto è accaduto confermando l'esistenza del gruppo Telegram.

Le parole di Serena Mazzini

«Non ho abbandonato i social, ho preferito non dire nulla e lasciar parlare chi sentiva di dovere dire la sua ma credo sia doveroso dire qualcosa visto che si parla da ore di me e altre persone attribuendoci fatti gravi e del tutto decontestualizzati - ha scritto Serena Mazzini nelle sue Instagram stories -. Confermo l'esistenza di un gruppo Telegram composto da poche persone praticamente tutte amiche: uno spazio di confronto in cui tra i topic principali c'erano foto dei nostri animali, le ricette, spazi dedicati agli sfoghi personali o alle relazioni. Il gruppo non era stato creato da me, se questo può importare, ma ne ho fatto parte. Nel gruppo c'era anche una sezione dedicata a influencer e sharenting dove si commentava quello che accade sui social. Uno spazio descritto come omofobo e transfobico: una cosa davvero difficile da credere dato che almeno 1/3 dei partecipanti fanno parte della comunità LGBTQ+.

Far passare un gruppo di amici che si scambiavano ricette sul tofu come incel mi pare azzardato. Nessun dossieraggio: i materiali che commentavamo erano tutti presi dai social. Il gruppo è stato chiuso un mese fa. Un tempismo perfetto per "far uscire" tutto ora».

La social media strategist ha aggiunto: «Ammettendo anche la possibilità di aver sbagliato, sottolineando di aver chiesto scusa a Valeria in privato, le ho specificato che mi stava scrivendo in un momento delicato in prossimità di un viaggio per salutare una persona a me cara che sta morendo e stanca a causa di una diagnosi medica difficile da accettare ma non ho certo affermato di "avere una malattia mentale". Al massimo mi sono dissociata e ho ribadito che sono stata ironica, sprezzante e graffiante come sempre. Ma non ho mai bullizzato nessuno. È stato detto tutto di me infangando il mio lavoro. Molti profili sono usciti con lo stesso "comunicato", inutile dire che con alcune persone non parlo da anni. Dico solo che mi sembra strano che qualcuno parlasse male di OnlyFans dato che un membro del mio gruppo ci lavora. Allora mi chiedo: è questo il femminismo o l'attivismo? Tutte le persone che si sono sentite ferite non potevano parlarmi? Chi ha accusato Selvaggia di istigazione al suicidio per la ristoratrice come si sente ad avermi sputato addosso una spirale di violenza tanto profonda?».

«Noi gli screen non li pubblichiamo»

«Non sappiamo perché qualcuno abbia voluto agire così ma io ho decine di persone che vedono quello che viene condiviso e commentano con "questa cosa non è mai successa" - ha concluso -. Solo che noi gli screen non li pubblichiamo. Mi chiedo perché continuare a condividere informazioni e dettagli privati con un così largo pubblico».

Chi l'ha accusata e perché



Serena Doe è stata accusata da alcune attiviste italiane di aver creato il gruppo Telegram per diffondere contenuti violenti e sessisti insieme ad altre 70 persone. Le attiviste Valeria Fonte, Carlotta Vagnoli hanno accusato la content strategist di body shaming, bullismo e sessismo. Addirittura hanno raccontato che Serena avrebbe condiviso scatti privati e personali loro.

In particolare è stata la femminista Valeria Fonte a far partire il "call out" contro Serena Mazzini. Anche il fotografo Flavio Pagano ha accusato pubblicamente Serena Mazzini. «C'erano una serie di commenti e azioni denigratorie che sfruttano sessismo, body shaming, affermazioni legate alla vita privata delle persone, dossieraggio delle relazioni private in un turbinio di 70 persone che partecipavano alla conversazione - ha spiegato il fotografo nelle sue Instagram stories -. Una storia che nasce sui social ma rischia di finire nei tribunali».