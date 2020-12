Selvaggia Lucarelli: «Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene». Ironia dopo il decreto Natale

Selvaggia Lucarelli ironizza sui nuovo provvedimenti per il Natale. Durante la conferenza stampa Conte ha fatto sapere che nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa si potranno muovere solo due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare per andare a far visita ai congiunti, con deroga per chi è minore di 14 anni. La giornalista che ha un figlio, Leon, di 15 anni si è posta il problema e lo ha fatto in modo ironico.

Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 18, 2020

«Regalo figlio di 15 anni, tenuto bene», ha scritto in un post sulla sua pagina Instagram. In diverse occasioni Selvaggia aveva ironizzato sul figlio, sul fatto che stia attraversando un'età molto critica, come tutti gli adolescenti, che non abbia più molta voglia di stare in famiglia e che preferisca la compagnia di amici e fidanzata. Il post comunque ha suscitato molta ironia e la solidarietà di tanti genitori che si trovano nella stessa condizione della giornalista.

