Selvaggia Lucarelli critica Chiara Ferragni: «Cachet di Sanremo in beneficenza? Mossa per ripulire la sua reputazione»

Chiara Ferragni annuncia a reti unificate, social suoi e del marito con tanto di conferenza stampa a corredo, che devolverà in beneficenza il cachet di Sanremo, ma Selvaggia Lucarelli mostra un retroscena. La giornalista è tornata prima sulla polemica legata ai pandori di Chiara venduti nel periodo Natalizio e poi ha affondato sul Festival.

Selvaggia Lucarelli ha prima fatto notare come le sue previsioni sull'affair pandoro si siano avverate: «Come anticipato, la mossa sarebbe stata di non rispondere alla sua finta beneficenza derivata dalle vendite del pandoro ma inventandosi una bella donazione da sbandierare pubblicamente». La Ferragni ha infatti detto che devolverà il suo compenso per Sanremo a un'associazione che si occupa di combattare la violenza contro le donne. A tal riguardo Selvaggia aggiunge: «Puntuale come ogni mossa mirata a lucidare la sua reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata con un'apposita conferenza stampa. Per la cronaca, il cachet di Sanremo per lei sono spicci. E anche questa volta ma che brava».

L'affondo finale della Lucarelli è lo screenshot di un articolo di Davide Maggio, che riporta alcuni pettegolezzi del dietro le quinte di Sanremo. Il giornalista spiega che Chiara si starebbe già comportando da diva capricciosa non volendo posare con le altre protagoniste femminili della kermesse. La Lucarelli sembra ironizzare sul fatto che l'influencer, che ha scelto di aiutare un'associazione che supporta le donne, non sia poi così solidale con le donne. Stessa osservazione fatta da Di Maggio, che nel pezzo chiude: «Per lei solo scatti in solitaria. Per la serie Girls supporting girls but not co-host».