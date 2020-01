Selena Gomez, il nuovo tatuaggio in memoria del trapianto di rene ricevuto dall'amica del cuore /Foto

Selena Gomez ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio per la prima volta. Sabato scorso la cantante ha condiviso una serie di foto del dietro le quinte del video musicale del brano del suo nuovo album "Rare", lontano oltre quattro anni dall'ultimi. In una delle foto, Selena Gomez è raffigurata con le braccia alzate sopra la testa. Ed ecco dal braccio destro spuntare un tatuaggio appena sopra il suo gomito destro. Si intravede una data, ma l'unico numero visibile è il sei.

Ma non si tratta di una data come le altre quella segnata a vita sulla sua pelle. Si tratta del giorno in cui ha ricevuto un trapianto di rene, avvenuto nel 2017. Il numero sei probabilmente indica che il trapianto sia avvenuto a giugno.

«L'ho fatto con la ragazza che mi ha dato il suo rene», ha dichiarato in un'intervista a Capital FM a dicembre. Nel settembre 2017 la cantante rivelò di aver ricevuto un trapianto di rene dalla sua amica Francia Raisa a seguito di danni agli organi causati dal un lupus autoimmune, che ha combattuto per diversi anni. All'epoca,Selena Gomez condivise una foto di se stessa al fianco di Raisa mentre si tenevano per mano dai loro letti d'ospedale, nonché foto del suo stomaco dopo l'intervento chirurgico.



