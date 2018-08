Selena Gomez in bikini su Instagram, la fan la critica: «Sei grassa»

Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: Ago 15, 2018 at 5:19 PDT

Selena Gomez posta su Instagram le foto delle vacanze, ed è subito boom di like. La cantante, che è una delle star più seguite sui social, ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono in costume, in barca, sorridente insieme agli amici. Foto al naturale, come vuole l'ultima tendenza di Instagram: niente trucco e niente inganno, "difetti" compresi.LEGGI ANCHE Basta filtri e App: anche su Instagram è arrivata la realtà e le vip si mostrano al "naturale" Qualcuno però ha avuto da ridire: «Mi dispiace, ma sembri grassa», ha commentato una follower, riferendosi a una foto in cui la star appare con un po' di pancetta. Gli altri però la difendono a spada tratta: «E' bellissima e luminosa», «Si vede che sta bene nella sua pelle».Selena, che da anni lotta contro una malattia ai reni per la quale ha subìto anche un trapianto, era già stata nel mirino degli haters qualche anno fa per alcune foto in costume in cui le sue forme erano un po' più morbide del solito. Ma a lei, com'è giusto, non importa, d'altra parte il record di "like" è tutto suo: la foto del suo ultimo compleanno arrivò a 7 milioni. E quelle delle vacanze sono sulla buona strada per superarla.