Selena Gomez, la dichiarazione d'amore a Benny Blanco: «E' importante trovare qualcuno che ti rispetti»

Selena Gomez è ufficialmente tornata. L'artista ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo "Love On" che tra i fan, che attendevano un suo ritorno nell'industra musical con ansia, è già un successone. La Gomez sta vivendo un periodo molto florido sia dal punto di vista della carriera sia da quello sentimentale.

Dopo anni di turbolente frequentazioni con altre star del mondo dello spettacolo l'attrice ha iniziato a frequentare il produttore Benny Blanco, con cui è stata immortalata a numerosi eventi.

In una recente intervista con Zane Lowe per Apple music 1, in cui la star ha promosso il suo nuovo singolo, la Gomez ha dichiarato: «Senza entrare troppo nei dettagli, penso che sia davvero importante incontrare qualcuno che ti rispetti», continua «Penso che sia davvero bello poter contare su qualcuno che capisce il mondo in cui vivo.

Ma devo dire che nel complesso è la cosa più sicura che sento, è stato davvero bello e sono solo cresciuta tramite questo, quindi è meraviglioso».

Selena ha ritrovato la felicità e non esita a dimostrarlo anche sui social dove non mancato numerose foto sul suo profilo in cui compare insieme al suo nuovo fidanzato Benny Blanco.