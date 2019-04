Gina Schumacher, la figlia di Michael star equitazione: sui social le foto a cavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lei ha 21 anni, unacon il papà e i capelli biondi della mamma: parliamo di, la figlia di Michael, pilota pluricampione del mondo di Formula 1. Gina Maria, questo il suo nome completo, sul suo profilo Instagram si mostra in quella che è la sua passione principale:Come in passato sua mamma infatti, Gina è una stella del, una disciplina dell’equitazione americana: e dire che all’inizio aveva corso sui kart insieme al papà, come suo fratello Mick, ora nella Ferrari Driver Academy e destinato ad una brillante carriera come pilota. Adesso invece Gina si è dedicata anima e corpo all’equitazione e ai cavalli: lo scorso gennaio, sui suoi social dominati dalle immagini a cavallo, era spuntato un dolcissimo post di auguri a Michael («Buon compleanno al miglior papà», aveva scritto).