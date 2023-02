Sasha Walpole, chi è l'amante che Harry cita nel libro Spare: «La verginità del principe, l'imbarazzo nel dirlo a papà»

Dopo 21 anni, Sasha Walpole ha rivelato a suo padre, ed al mondo intero, di essere la ragazza che ha fatto perdere la verginità al Principe Harry. La clamorosa rivelazione dopo che il duca di Sussex ha scritto nel suo libro, Spare, di aver fatto sesso all'età di 16 anni con una ragazza più grande di lui, all'epoca 19enne. Sasha, oggi una donna di 40 anni, la mattina dopo l'avventura sessuale con Harry ne ha parlato con sua sorella e lo ha raccontato a sua madre, ma con il padre, per imbarazzo, non ne ha fatto parola.

Racconto intimo

Harry, in Spare, descrive la sua prima volta con una giovane donna amante dei cavalli che lo ha trattato «non diversamente da un giovane stallone», schiaffeggiandolo sul sedere dopo una «cavalcata veloce». Una relazione giovanile durata qualche minuto, all'aria aperta in un campo vicino ad un pub, nel luglio 2001. La signora Walpole, sapeva che era solo questione di tempo prima che il suo nome trapelasse, dopo le indiscrezioni del libro, dove non si faceva riferimento al nome, così ha deciso di uscire allo scoperto raccontando la sua storia a The Mail.

Sasha oggi

La 40enne che oggi guida le scavatrici e ha due figli, nell'intervista ha detto di aver confessato la sua avventura solo alla mamma, a cui non raccontò i particolari, mentre suo padre - per pudore - non voleva conoscere cosa facesse la sua figlia adolescente nell'intimità, per cui la storia è rimasta nascosta, fino all'uscita del libro.

Nessun rimpianto

A distanza di oltre 20 anni, da parte di Sasha «non c'è rimpianto. È stato un momento di follia e la vita è fatta di esperienze. Non ho idea di cosa abbia pensato Harry quando l'ha letto. Non mi ha contattato e non credo che lo farà. Non sono la stessa ragazza che ero allora e lui non è lo stesso ragazzo».

L'incontro

Sasha si occupava della toletta dei cavalli, nella tenuta del futuro re Carlo nel Gloucestershire, Highgrove e diventarono amici con Harry, che fu invitato alla festa del suo 19° compleanno al pub The Vine Tree nel villaggio di Norton nel Wiltshire. Harry si presentò con un peluche e un biglietto di auguri comico, perché lei era giù di morale, appena lasciata da un fidanzato. I due amici sono poi usciti dal pub, con la scusa di una sigaretta e si sono diretti in un campo, dove hanno consumato la loro passione giovanile. «Non avevamo deciso di farlo, non era premeditato e non sapevo che fosse vergine...È stato veloce, selvaggio, eccitante. Eravamo entrambi ubriachi».