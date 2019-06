Sara Tommasi, il fidanzato esiste davvero: chi è Angelo Guidarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notizia delladiaveva sorpreso tutti, ma aveva anche fatto pensare ad un nuovo, presunto caso analogo a quello della vicenda tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Niente di tutto questo, comunque: la showgirl ha uned è tutto assolutamente vero.Il nuovo compagno diesiste davvero e la rivista di gossip Spy ha fornito diverse informazioni su di lui, allegando anche una foto: si chiama, compirà 55 anni ad agosto ed è umbro come. Nato a Terni, il nuovo compagno della showgirl è un militante di Casapound e nel numero di Spy in uscita il prossimo venerdì 21 giugno 2019 ci saranno altri dettagli su di lui., amica e nuova agente di, ha confermato l'esistenza di: «Lei, con 12.500.000 visualizzazioni con il suo nome, non ha bisogno di invenzioni. Da cinque anni a questa parte cambiamento radicale e come può ve lo mostrerà». Non solo: fonti vicine a Sara Tommasi assicurano che, oltre all'attesa di un bambino, la showgirl umbra e Angelo Guidarelli sono pronti anche a convolare a nozze.