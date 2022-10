Sara Carbonero, nuovo amore per l'ex moglie di Casillas: ecco chi è

Sara Carbonero, a un anno e mezzo dalla separazione da Iker Casillas, ha voltato definitivamente pagina. E ha ritrovato la felicità e l'amore con un musicista e produttore, che ha due anni meno di lei: ecco di chi si tratta.

Sara Carbonero, il nuovo amore

Lui si chiama Nacho Taboada, ha 36 anni ed è di Saragozza. Musicista e produttore musicale, ha due anni meno di Sara Carbonero ed ora la coppia è uscita allo scoperto grazie ad un viaggio in Danimarca con cui lui ha deciso di festeggiare il proprio compleanno. Nelle foto postate su Instagram da Nacho Taboada, infatti, spunta proprio la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas. La storia tra i due va avanti almeno dallo scorso aprile, ma solo ora iniziano ad arrivare le prime conferme ufficiali dai social, come accaduto con le foto scattate e postate da Copenaghen.

Sara Carbonero e Nacho Taboada

Come riporta l'Heraldo de Aragòn, quello in Danimarca sarebbe il primo viaggio all'estero della coppia. Sara Carbonero e Nacho Taboada si erano conosciuti durante il concerto di un amico in comune. La giornalista era entrata nel camerino e qui aveva incontrato Taboada, da qui c'era stato un primo scambio di battute (e di numeri di telefono), fino al primo appuntamento. Che evidentemente è andato molto bene...