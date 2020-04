Sara Affi Fella di "Uomini e donne" è incinta. Prima foto col pancino: «Quattro mesi di puro amore, ti aspettiamo»

Ha fatto sapere di essere incinta e ora Sara Affi Fella si mostra col pancino. L’ex protagonista del dating show “Uomini e donne” di Maria De Filippi ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che la riprende al quarto mese di gravidanza.

Vestito bianco e pancino da futura mamma in vista, Sara scritto nella didascalia: “Quattro mesi di puro amore❤ Ti aspettiamo ❤ #me#mamyshark”. Ad aspettare il piccolo, assieme all’ex tronista, il compagno calciatore Francesco Fedato.

Per Sara, raggiante di felicità, l’inizio non è stato facile: “E una gravidanza ahimè non facile – aveva spiegato in un’intervista a “Spy” - Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato. Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere”.

