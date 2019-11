Uomini e donne, Sara Affi Fella attacca la tv: «Chi ha fatto peggio di me non è stato attaccato e massacrato»

Dopo tutto il trambusto accaduto a “Uomini e donne” Sara Affi Fella è tornata a parlare del programma condotto da Maria De Filippi dal suo account Instagram. Durante il dating show infatti Sara è stata tronista quando in realtà era ancora fidanzata con l'ex Nicola Panico e scoperta la cosa è stata allontanata dalla trasmissione, accompagnata da una lunga coda di polemiche.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone, corpetto color carne e gonna trasparente: il look da amazzone è supersexy

Carolyn Smith e la lotta col tumore: «Di nuovo chemioterapia, continuo a combattere ma dopo 4 anni è dura»

Il tempo è passato e Sara è appunto tornata a parlare di “Uomini e donne”, dove nell’ultimo periodo si sono susseguiti diversi colpi di scena, con scelte improvvise da parte di tronisti: “Faccio una riflessione personale – ha fatto sapere dal social - mi rendo conto che tutto quello che ho passato, soprattutto all’inizio quando sono stata male e ho perso tanto peso, mi sono fatta seguire in un percorso psicologico e mi è stata vicino la mia famiglia e le mie migliori amiche, è stato un po’ troppo tutto esagerato.

Anche perché, vedendo tutto quello che sta succedendo ultimamente in Tv, ci sono anche altre persone che hanno fatto anche peggio di me e non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se nulla fosse nel loro percorso perché c’è a chi è concesso e a chi, invece, non è mai concesso nulla”, nelle stories ha poi aggiunto: “forse sono stata troppo in silenzio”.

Dopo lo sfogo l’ex tronista ha ringraziato che l’ha sostenuta: “Sono contenta perché non ho mai accettato il fatto che le persone mi vedessero in quel modo, sono veramente felice”

Ultimo aggiornamento: 20 Novembre, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA