Sangiovanni e Giulia Stabile, amore finito? L'indiscrezione che manda in tilt i fan

Sangiovanni e Giulia Stabile, le voci di una presunta crisi di coppia sono sempre più insistenti. L'amore tra i due era fiorito ad Amici di Maria De Filippi, una coppia amata dai tantissimi fan del talent adesso decisamente preoccupati per quello che sta succedendo. Ora però qualcosa si è rotto. A sostenerlo, dopo alcune indiscrezioni già emerse nei giorni scorsi, adesso è anche Alessandro Rosica, esperto di gossip e su Instagram “Investigatore Social”. Nelle scorse ore Rosica ha specificato che «Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali».

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati?

Nel recente passato la coppia di ex allievi di Amici non sembra più così affiatata, almeno a giudicare da ciò che si vede sui social.

Giulia Stabile ha condiviso alcuni video sui social nei quali si è mostrata in sintonia con Sebastian Melo Taveira, ex ballerino di Amici per il quale la stessa Giulia aveva ammesso di avere una cotta, prima di fidanzarsi con Sangiovanni. I due hanno passato un pomeriggio insieme. Tra i video ne spunta anche uno in cui Sebastian la prende in braccio. Un dettaglio che ha acceso la lampadina tra i più attenti. Con loro c'era anche l’ex velina Talisa.

Lo scorso 7 aprile Giulia aveva già risposto alle voci di una presunta crisi, pubblicando un video su TikTok. «Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni», ha scritto la 20enne tra i commenti di un video su TikTok, continuando: «Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male».