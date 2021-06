Sangiovanni confessa: «Il rapporto con Giulia Stabile è cambiato: dobbiamo trovare un nuovo equilibrio»

Amici 20 è terminato da qualche settimana e Sangiovanni e Giulia Stabile trascorrono meno tempo insieme. sono passati dallo stare l'uno accanto all'altra 24 ore al giorno in casetta a un rapporto a distanza. Il cantante ha spiegato cosa è cambiato e come si sente dopo l'avventura vissuta. La storia d'amore è nata tra i banchi della scuola di Amici e ha appassionato i telespettatori. I due sono arrivati in finale e si sono sfidati a colpi di coreografie e inediti. L'obiettivo è ora trovare un nuovo equilibrio.

«È stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo 'voglio un po' di spazio e un po' di libertà' quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega», ha raccontato Sangiovanni a DiPiù. Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile Al di là delle difficoltà, la certezza di voler stare insieme: «Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse, ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice». Infine, un pensiero speciale a Maria De Filippi: «Maria mi ha subito capito. Lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene».

