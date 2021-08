Meghan Markle, la sorellastra Samantha in tv: «Difficile amarla, è incredibilmente crudele»

Samantha Markle, sorellastra di Meghan moglie del principe Harry, è stata invitata mercoledì scorso allo spettacolo serale di Dan Wootton su GB News per discutere della sua relazione con Meghan che festeggiava il suo 40esimo compleanno. Critiche e commenti positivi per l'intervista: Wootton non è stato infatti accolto a braccia aperte dagli spettatori che non hanno risparmiato critiche per la scelta di un faccia a faccia con la sorellastra di Meghan.

Si poteva vedere Samantha trattenere le lacrime quando le è stato chiesto se amava ancora sua sorella.

La risposta è stata: «È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore a così tante persone. Soprattutto con nostro padre, che ha avuto due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi così con i Reali».

«Non posso dire di poter amare qualcuno che è così incredibilmente crudele», ha continuato Samantha mentre crollava in una sorta di attacco nervoso. Alcuni spettatori del programma si sono chiesti quanto fossero sincere le intenzioni di Samantha con una persona che l’ha definita in “cerca di attenzione”.

Scrivendo su Twitter, alcuni fan del programma hanno aggiunto: «Falso sentimentalismo, si è ripresa molto rapidamente» riguardo al comportamento di Samantha Markle durante l'intervista.

Un'altra persona che condivideva gli stessi sentimenti ha detto: «Per un minuto sinceramente sono rimasto sconvolto e poi mi sono detto "ok, avanti il prossimo”. Non sono un fan di Meghan, ma questa intervista mi sembrava realmente falsa».

‘You’re 40 and you might not have a 41, and dad might not have another birthday’

Samantha Markle gives her message to her half-sister Meghan Markle, on the Duchess’ birthday. pic.twitter.com/19Edna2cPV

— GB News (@GBNEWS) August 4, 2021