Samantha De Grenet dopo l'operazione e la malattia del padre: «Cambiate alcune piccole cose quotidiane...»

Una nuova vita dopo un momento difficile per Samantha De Grenet. Nel 2017 era tornata in tv con l’ottima prova all’Isola dei Famosi ma l’anno dopo le è stato diagnosticato un tumore al seno, poi operato. Con la famiglia al suo fianco ha superato le difficoltà, ma nel 2019 anche il papà purtroppo si è gravemente ammalato.

LEGGI ANCHE:

Carlo Conti, emergenza coronavirus: è in quarantena, spesa con la mascherina



Lei è caduta in “uno sconforto totale”, ma ha trovato la forza per affrontare la situazione, che poi si è risolta per il meglio: “Quando si ammalano le persone che ami di più nella vita – ha raccontato a “Diva e donna” – non esiste stanchezza, le forze diventano quasi sovraumane e si fa di tutto. (…) In questo momento ci siamo scoperti ancora più uniti”.



Le difficoltà l’hanno fatta cambiare: “Devo dire che questa esperienza non mi ha cambiato tanto nel senso che sono sempre stata una donna per bene, attenta alle persone che mi circondano, che ha sempre avuto grande rispetto per l'altro e quindi in questo senso sono la Samantha di sempre. Quello che invece la malattia ha cambiato sono state alcune piccole cose quotidiane.



Mi sono resa conto di quanto sia importante il tempo e ho deciso di dedicarlo solo alle persone che amo. Questa esperienza mi ha aiutato anche ad aprirmi molto di più con i miei familiari, prima davo per scontato che l'altro capisse solo guardandomi negli occhi e spesso mi aspettavo delle cose senza neanche chiederle, invece ho imparato a parlare molto di più e soprattutto ho imparato a chiedere aiuto senza avere paura”.

Ultimo aggiornamento: 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA