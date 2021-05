Gioca a padel e si fa male, Samantha De Grenet con le stampelle: «Servirà tanta terapia»

Gioca a padel, lo sport del momento, e si fa male. Samantha De Grenet costretta a muoversi con le stampelle. Lesione al menisco e non solo perchè l'infortunio gli ha causato anche una lesione all'osso e al legamento collaterale. Il responso è arrivato dopo una visita dal dottore Stefano Lovati e una risonanza magnetica che ha evidenziato i traumi subiti.

APPROFONDIMENTI I FATTI Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici per...

LEGGI ANCHE:

Camila Raznovich sposa, le immagini del "sì" con l'imprenditore francese Loic Fleury a Milano

«E’ ufficiale! Dopo visita specialistica dal dottor Stefano Lovati, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all' osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… Ma come sempre VA TUTTO BENE!!!! #daldottore #maimollare #semprecolsorriso #pensieropositivo”, scrive nel post in cui svela l’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA