Luca Argentero e la moglie scelgono Gallipoli per trascorrere le vacanze al mare

Non è la prima volta che scelgono il Salento per le vacanze. Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, modella, attrice e influencer, si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Puglia. E hanno scelto ancora una volta Gallipoli.

La vacanza in Salento

A poco più di un mese dalle nozze - si sono sposati a Città della Pieve, in segreto, il 5 giugno scorso - Argentero e Marino hanno scelto il Salento per trascorrere qualche giorno in relax tra le acque dello Ionio. La coppia di attori ha scelto uno hotel del posto, lontano dai riflettori, come accaduto qualche giorno fa a Taormina dove invece la coppia è stata paparazzata costantemente.

