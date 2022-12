Sabrina Salerno, l'outfit davanti al camino infiamma i social: «Ecco come ho smaltito i panettoni»

Sabrina Salerno irresistibile pure a Natale. La showgirl, che il prossimo marzo spegnerà 55 candeline, ha condiviso alcune foto sul suo profilo social, dove è apparsa seduta davanti al camino con un vestito di pizzo velato, che lasciava intravedere la biancheria. «La tua bellezza brucia più del fuoco che hai alle spalle», le ha scritto uno dei tanti utenti che le hanno fatto i complimenti.

Gli allenamenti dopo Natale

Il segreto per una forma perfetta anche dopo i 50, in realtà non è un segreto. Dopo una super cena a casa con amici e parenti, stamattina Sabrina Salerno è andata in palestra a Treviso per alcuni allenamenti: «In qualche modo bisogna smaltire i vari prosecchi, vini e panettoni. Chi più ne ha più ne metta. Trattamento brucia grassi e non mi sento in colpa neanche un po'», ha scritto. Poi si è concessa una passeggiata per la città.