Sabrina Salerno, pancia piatta e forme in vista: gli scatti hot anche in palestra

Mens sana in corpore... sexy. Sabrina Salerno non si ferma: scatti hot anche a 53 anni. Fisico perfetto, pancia piatta e forme in bella vista, la showgirl fa impazzire i suoi follower postando su Instagram foto in palestra e in una candida blusa rosa velata. «La mente batte i muscoli 💪🏻» scrive in didascalia.

Con un fisico invidiabile, Sabrina rimane un'icona sexy ancora oggi, dopo l'enorme successo degli anni '80. Le sue foto hot scatenano i commenti degli utenti: «Spettacolare sabry» si legge e ancora: «Batti tutti magica Sabrina», «Sei incredibile».

