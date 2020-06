Sabrina Salerno, bikini sexy stile anni '60: fisico top a 52 anni

Sabrina Salerno, il sexy bikini stile anni '60 mette in risalto sensualità, eleganza, raffinatezza e tutta la bellezza dell'artista che l'artista a 52 anni regala ai fan con una foto pubblicata su Instagram. Sembra, dunque, che il tempo per Sabrina Salerno non passi mai: sempre esplosiva nei suoi scatti, con tanta energia e vitalità che traspare dalle sue foto social.

LEGGI ANCHE:

Elisa, dal Karaoke al successo: «Facevo la parrucchiera, una ragazza si ammalò…»

Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA