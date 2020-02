Sabrina Paravicini e il tumore, un anno fa la terribile diagnosi: «Sono ancora in piedi, non dobbiamo stancarci mai»

Sabrina Paravicini, su Instagram, ha rivelato che esattamente un anno fa iniziava ufficialmente la sua battaglia contro la malattia. Era infatti il 5 febbraio 2019 quando l'attrice 49enne si vedeva diagnosticare dai medici un tumore maligno.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Sabrina Paravicini furiosa per le fake news: «Spero ti mettano in oncologia per un anno»

Sabrina Paravicini, oggi, ha ricordato quanto accaduto un anno fa e nei mesi a seguire. I medici le avevano diagnosticato un carcinoma duttale infiltrante, una notizia di quelle che potrebbero abbattere facilmente chiunque, specialmente dal punto di vista psicologico. L'attrice e regista, invece, non si è persa d'animo ed ha intrapreso una dura e delicata battaglia, che dura ormai da un anno a questa parte.

«In un anno ho fatto 3 risonanze magnetiche, 2 TAC, una scintigrafia ossea. Decine di visite oncologiche, trenta prelievi del sangue, 16 sedute di chemioterapia, 8 iniezioni nella gamba, l’asportazione del seno sinistro, l’asportazione del capezzolo sinistro, l’asportazione di 12 linfonodi ascellari, 25 sedute di radioterapia. Decine di giorni a letto» - ricorda Sabrina Paravicini - «Ho perso tutti i capelli e tutti i peli del corpo. Ho perso le ciglia e le sopracciglia. Ho perso 10 chili. I capelli sono ricresciuti. Ho ripreso peso. Gli ematomi dei buchi nelle braccia si sono riassorbiti».

Dopo aver ripercorso i momenti più difficili e quelli che le hanno ridato speranza, Sabrina Paravicini ha concluso il post su Instagram con una considerazione molto apprezzata dai follower più affezionati: «Sono ancora qui. Sono ancora in piedi. Non voglio essere stanca. Non dobbiamo stancarci mai. Sono ancora qui». E, ovviamente, l'hashtag che l'ha accompagnata per un anno sui social: #finoaquituttobene.



Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA