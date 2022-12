Sabrina Impacciatore, star al Jimmy Kimmel Show: «Quella frase sulla torta? Non sapevo fosse razzista, nessuno si è fatto una foto con me»

Con la serie tv White Lotus, di Mike White ambientata a Taormina in onda su HBO in America e su Sky (e Now) in Italia, negli Stati Uniti Sabrina Impacciatore, sta raggiungendo picchi d'ascolto. E ieri al Jimmy Kimmel Show è stato un vero e proprio Sabrina Show. Nove minuti esilaranti di battute a raffica con cui l'attrice romana, diventata celebre per le commedie di Gabriele Muccino, ha fatto divertire tutti i telespettatori del Night Show di Los Angeles. E su Twitter oggi non si parla d'altro.

Sabrina Impacciatore Show, in America tutti pazzi di lei

«Sono felicissima di essere qui ma questo è il mio peggior profilo, possiamo fare tutta l'intervista storta?» con la sua comicità esordisce seduta di fronte a Kimmel e da quel momento è stato un susseguirsi di batture. Ha voluto parlare del suo rapporto con l'America: «Sono stata fidanzata per tre anni, non avrei dovuto dirlo ma l'ho fatto. Vivevo a Ojai (cittadina della California che lei pronuncia nell'intervista come se alludesse allo stato di Ohio, cosa che Kimmel precisa al pubblico ma è solo un punto a suo favore per far divertire ancora di piu' il pubblico), poi lui mi ha lasciato, ma non so perché lo stia dicendo, magari lui sta guardando la televisione in questo momento, quindi dimenticatelo».

L'intervista esilarante

Ha poi ricordato di quando era bambina: «Sul mio diario ho scritto “Un giorno diventerò un'attrice e la mia vita sarà da film”... peccato avevo dimenticato di specificare il genere. Per cui ogni tanto sembra più un film horror».

Ha raccontato anche della sua esperienza sul set siciliano di White Lotus, e di quella volta che voleva fare una sorpresa al regista e showrunner della serie Mike White in occasione del suo compleanno. Sabrina ha fatto preparare una torta al pasticcere di Taormina che prevedeva una bandiera italiana e una americana e una scritta nonché un omaggio a un film di David Lynch molto amato dal regista della serie, dal titolo "Wild at heart", modificato in “White at heart”. Era un omaggio, un pensiero carino. Ma nessuno del cast ha voluto posare con lei per la foto di rito e lei inizialmente non capiva perché, fino a quando un assistente non le ha fatto capire chiaramente che quella scritta sulla torta era considerata una frase considerata razzista.