Sabrina Ghio attacca Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: «Morti di fama». Loro si infuriano sui social

L’ex tronista Sabrina Ghio è stata ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, e parlando di social e di coppie che lo usano per aumentare la loro popolarità ha fatto riferimento a Francesco Chiofalo, conosciuto anche come Lenticchio e Antonella Fiordelisi scatenando la loro ira su Instagram

La domanda sul duo da poco tornato insieme è partita dalla conduttrice dopo che Sabrina parlava appunto di chi ci “marcia sopra”: “Non li citiamo per niente – ha sottolineato - perché sono veramente due morti di fama. Di quelli che hanno un pelo sullo stomaco così!”.

Lorella ha poi chiesto se li stesse accusando: “Sì, ma non li sto accusando pubblicamente. Sto solo parlando ad alta voce e mi stupisco del fatto che non mi metterei mai a piangere. Ma come cazzarola si fa a piangere con un filtro? Quello è essere mercenari!”.

La risposta social di Francesco non si è fatto attendere e nelle stories, dopo essersi chiesto chi fosse la Ghio ed aver cercato il suo nome su Google ha sentenziato: “Una signora piuttosto anziana, avanti con l’età, anche se non sembra perché si è tirata la faccia con il ferro da stiro. Non mi metto a insultare visto che ha parlato di mercenari ma lei non ha gli scheletri negli armadi, ha proprio gli zombie. Non mi abbasso al suo livello”.

Antonella invece si riferisce a lei come la “Signor nulla”: “L’unica mercenaria sei tu che sfrutti la mia popolarità per avere un po’ di visibilità. Quindi, qua l’unica mercenaria sei tu che stai vivendo di luce riflessa da un po’ di tempo. Non sono arrabbiata”.

