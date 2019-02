Sabrina Ferilli choc: «Uno stalker mi perseguita da 5 anni, ho paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famosa attrice romana racconta così il suo incubo al Corriere della Sera: «Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali». È stato identificato un uomo di circa 60 anni.anche molto riservate, sulla vita privata di Sabrina Ferilli. La decisione di chiedere aiuto ai magistrati l'attice l'ha presa circa un mese fa.La Ferilli sta girando una fiction in cui interpreta un pubblico ministero che si occupa di prostituzione di minorenni e per questo è entrata in contatto con il procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha seguito l'intera inchiesta romana sulle due ragazzine dei Parioli che si prostituivano.Questo 60enne la segue come un'ombra: dalle prime dei dei film, alle partecipazioni in tv, in ogni evento mondano. Non solo. Negli ultimi tempi l'uomo è diventato particolarmente ossessivo. «Adesso ho paura, questa presenza la avverto come una minaccia, temo che possa degenerare», racconta ancora la Ferilli. L'uomo è stato identificato e tre giorni fa l'attrice è stata convocata a palazzo di giustizia per il riconoscimento formale, ma anche per fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.