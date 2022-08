Sabrina Ferilli infiamma l'estate, bikini da urlo, libro e l'appello: «Leggiamo di più»

Non bastava un'estate rovente, adesso, a renderla ancora più hot ci ha pensato anche Sabrina Ferilli. Nonostante i suoi 58 anni, l'attrice romana non sembra accusare il passare del tempo e, per la gioia dei suoi follower di Instagram, sfoggia un bikini da urlo che mette in risalto le sue curve mozzafiato.

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Cristiano Malgioglio innamorato: «Per lei potrei diventare eterosessuale». Ecco di chi parla

Tempo di letture

Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze, anche per Sabrina Ferilli è arrivato il momento di leggere un po' di più. In molti sotto all'ombrellone in spiaggia dedicano qualche ora alla lettura e anche l'attrice non è da meno. A bordo della lussuosa barca, si mostra in tutta la sua bellezza e, in bella vista, mostra un libro di Yasmina Reza: «Felici i felici». E nasce spontaneo l'invito ai suoi follower di seguire il suo esempio: «Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po' più di tempo». Per l'attrice, infatti, si prospetta un inverno di lavoro, tra nuove fiction e l'impegno irrinunciabile a «Tu si que vales» con l'amica Maria De Filippi.

Le sue vacanze

Intanto sabrina Ferilli si gode il meritato riposo al mare, con il marito Flavio Cattaneo. Per la Ferilli è stato un anno ricco di soddisfazioni che l'ha riportata sul palco dell'Ariston a distanza di 25 anni. Nel 1996, infatti, era già salita sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nell'edizione condotta dall'indimenticabile Pippo Baudo. E a febbraio lo ha fatto per la seconda volta, affiancando Amadeus nella conduzione del Festival per l'ultima serata in programma.