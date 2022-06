Principessa Eugenie, che gaffe: nella foto di famiglia taglia Kate Middleton, e se ne accorgono tutti

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta si è concluso dopo un fine settimana di festeggiamenti, eppure c'è da scommettere che il gossip reale attorno al grande evento che ha visto riunita tutta la nobiltà britannica (compresi i non-più-nobili Harry e Meghan Markle) non si fermerà presto. Ad alimentarlo, stavolta, è la principessa Eugenie di York con un "innocente" post su Instagram.

Una bella carrellata di foto con tanto di ringraziamenti alla regale nonna per i «70 anni di servizio, altruismo e dedizione». Si parte con la sovrana nellormai iconico abito verde acido per poi scorrere immagini della 32enne Eugenie in diversi momenti dei festeggiamenti, con il marito Jack Brooksbank e con il figlio August che ha fatto il suo debutto ufficiale proprio durante il Giubileo, con la sorella Beatrice di York.

E poi c'è uno scatto in cui ciò che si nota sono più le assenze, che le presenze. Si tratta di una delle tante foto che ritraggono la Regina Elisabetta affacciata al balcone di Buckingham Palace per chiudere le celebrazioni del Giubileo di Platino. Al suo fianco, da un lato il Principe Carlo, dall'altro William con i figli George e Charlotte e la manica dell'abito di Kate Middleton. Esatto, la principessa Eugenie ha escluso dal ritratto di famiglia la cugina acquisita attraverso un taglio davvero maldestro: sarebbe bastato mezzo centimetro in più per non far notare il gesto poco elegante nei confronti della duchessa di Cambridge.

Ovviamente il dettaglio non è passato inosservato e moltissimi follower lo hanno fatto notare nei commenti. Anzi, a dirla tutta Kate non è stata l'unica a cadere sotto le forbici virtuali di Eugenie: anche Camilla ha subito la stessa sorte (di lei si intravede la manica dell'abito bianco, accanto a Carlo). Un passo falso per la principessa, che qualcuno ha provato a difendere dando la colpa al ridimensionamento automatico di Instagram sulle foto. Niente da fare, chi di taglio ferisce di taglio perisce: ed è pioggia di unfollow.

