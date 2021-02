Eugenia di York e il marito presentano il piccolo August. Ecco quanto costa l'abito indossato dalla principessa

Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno presentato il loro primo figlio nato lo scorso 9 febbraio, a cui hanno dato il nome August Philip Hawke. La secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson come sempre è stata attenta al look. Lei e il marito sono vestiti in modo semplice e sportivo, come una delle tanti giovani coppie del Regno Unito.

Nelle foto postate su Instagram, i genitori appaiono raggianti con il loro bimbo. Come fa notare il Telegraph, papà Jack indossa un maglione casual, mentre mamma Eugenia un ampio abito in maglia color crema e un morbido parka. Un' altra scelta di Eugenia, molto apprezzata, è stata quella di aggiungere un cerchietto, per tenere i capelli racccolti, imbottito in velluto color ambra: un capo moderno e di tendenza a portata di mano per chiunque.

Ma quanto ha speso per il suo look la principessa, molto legata alla regina - e per lei nonna - Elisabetta? Secondo la stampa britannica, sempre molto attenta alle spese della Royal family, poco più di 200 sterline, circa 230 euro. Un'altra curiosità: il piccolo August Philip Hawke è il nono bisnipote della sovrana.

