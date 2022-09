William e Kate, il primo giorno dei principini nella nuova scuola: ecco quanto costa la retta alla Lambrook

La nuova vita per il Duca e la Duchessa di Camrbdge ha ufficialmente inizio. Dopo il loro trasferimento nel Berkshire, il principe William e Kate Middleton sono stati immortalati allegri e sorridenti mentre accompagnavano i tre figli al primo giorno di scuola. Come una vera «banda» procedono eccitati e sorridenti insieme ai tre principini, tutti mano nella mano, verso la nuova scuola.

Il primo passo

Il principino Louis, di quattro anni, sta iniziando gli studi alla scuola primaria a tempo pieno ed è stato raggiunto dal fratello di nove anni e dalla sorella di sette per il suo grande momento alla scuola privata Lambrook vicino ad Ascot nel Berkshire. I fratelli Cambridge sembrano fiduciosi e felici mentre, accompagnati dai loro genitori, si preparano a vivere un incontro conoscitivo di 90 minuti riservato ai nuovi alunni e le loro famiglie. Il primo passo verso una nuova vita, lontani dalla vita caotica e sotto pressione di Londra. Il principe William ha radunato «tutta la banda» e insieme hanno varcato la porta della grande villa di campagna in cui si sono trasferiti per dirigersi all'Istituto.

Una famiglia felice

Lasciato alle spalle lo stress mediatico vissuto negli ultimi anni nella capitale inglese, la famiglia torna finalmente a vivere la propria quotidianità con più intimità. La famiglia si fa immortalare dai paparazzi inglesi mentre passeggia allegra e sorridente, tutti mano nella mano. Per i piccoli George, Louis e Charlotte è un cambiamento importante e i tre principini sono stati accolti dal preside Jonathan Perry. «Benvenuti a Lambrook», ha detto ai principini. «È bello avervi qui con noi. Siamo molto emozionati per l'anno che sta per iniziare».

Entusiasti di iniziare

Una fonte, vicina alla famiglia, ha affermato che i tre principini erano particolarmente entusiasti di andare tutti nella stessa scuola per la prima volta. «Sono davvero entusiasti di iniziare una nuova avventura nella stessa scuola tutti e tre insieme, e penso che lo siano anche mamma e papà», riporta il The Indipendent.

La retta da capogiro

Il primo giorno di scuola per i tre piccoli reali sarà oggi, giovedì 8 settembre, e William e Kate non hanno certo badato a spese per l'istruzione dei loro tre eredi. L'Istituto di Lambrook, infatti, costerà al Duca e alla Duchessa di Cambridge più di 60mila euro all'anno per un'istruzione di livello che si svolgerà anche all'aria aperta. La scuola, infatti, si vanta di dare ai suoi alunni le «piume per volare» e dispone di più di 21 ettari di terreni tra edifici, spazi all'aperto e risorse allavanguardia. L'istituto, infatti, prevede anche la possibilità di far dormire i bambini all'interno, ma i tre principini ogni giorno torneranno a casa per godersi la quiete ritrovata con mamma e papà.